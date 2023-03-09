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Собянин: В Москве создадут четыре центра обслуживания коммунальной техники

12:44
  • четверг
  • 09 марта 2023

Город гарантируют закупки услуг по сервисному обслуживанию на следующие 10 лет

Москва заключит офсетный контракт на сервисное обслуживание коммунальной техники. В столице в течение трех лет будут созданы четыре соответствующих центра, сообщил в своем Телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"Тысячи единиц коммунальной техники каждый день поддерживают чистоту и порядок в городе. Важно хорошо следить за ее исправностью. Проведем конкурс на сервисное обслуживание", - сообщил Собянин.

Со своей стороны власти города гарантируют закупки услуг по сервисному обслуживанию на следующие десять лет.

"Мы уже заключили шесть офсетных контрактов с общим объемом закупки 84,4 миллиарда рублей на производство лекарств, медицинских изделий и детского питания. В планах - еще не меньше 10 таких контрактов…", – добавил мэр столицы.

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