Собянин: В Москве создадут четыре центра обслуживания коммунальной техники

Город гарантируют закупки услуг по сервисному обслуживанию на следующие 10 лет

Москва заключит офсетный контракт на сервисное обслуживание коммунальной техники. В столице в течение трех лет будут созданы четыре соответствующих центра, сообщил в своем Телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"Тысячи единиц коммунальной техники каждый день поддерживают чистоту и порядок в городе. Важно хорошо следить за ее исправностью. Проведем конкурс на сервисное обслуживание", - сообщил Собянин.

Со своей стороны власти города гарантируют закупки услуг по сервисному обслуживанию на следующие десять лет.

"Мы уже заключили шесть офсетных контрактов с общим объемом закупки 84,4 миллиарда рублей на производство лекарств, медицинских изделий и детского питания. В планах - еще не меньше 10 таких контрактов…", – добавил мэр столицы.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"