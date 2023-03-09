ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Сразу три станции Большой кольцевой линии метро несут элементы стиля лофт

12:56
  • четверг
  • 09 марта 2023

Для него характерно использование "промышленных" элементов

Путевые стены трех станций БКЛ — "Савеловская", "Марьина Роща" и "Рижская" — выполнены в стиле лофт. Об этом в четверг, 9 марта, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
Бочкарёв: С запуском БКЛ метро завершилось создание транспортно-пересадочного узла "Нижегородская"

Заммэра уточнил, что для стиля лофт характерно использование "промышленных" элементов в дизайне. Чугунные тюбинги украсили путевые стены трех станций БКЛ, пассажиры могут полюбоваться естественной красотой металла.

Тюбинги обычно скрыты от глаз пассажиров. Для лучшей износостойкости и длительного срока службы конструкции окрасили в три слоя. Также на тюбингах смонтировали буквы названия станций и схемы линии.

Генеральный директор АО "Мосинжпроект" (генеральный проектировщик и генподрядчик строительства новых линий и станций метро) Юрий Кравцов уточнил, что основным художественным элементом станции "Марьина Роща" являются отделанные под фарфор пилоны, на "Рижской" — металлические арки-порталы со светодиодной подсветкой по краям.

1 марта Большая кольцевая линия замкнулась. От Текстильщиков до Варшавской, от Марьиной рощи до Сокольников — последние участки БКЛ приняли первых пассажиров. В торжественной церемонии открытия участвовал президент России, Владимир Путин присоединился по видеосвязи и поблагодарил метростроителей за проделанную работу.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Станция БКЛ "Рижская"
Станция БКЛ "Рижская"
Станция БКЛ "Рижская"
Станция БКЛ "Рижская"
Станция БКЛ "Марьина роща"
Станция БКЛ "Марьина роща"
Станция БКЛ "Савеловская"
Станция БКЛ "Савеловская"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.