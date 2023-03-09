Сразу три станции Большой кольцевой линии метро несут элементы стиля лофт

Для него характерно использование "промышленных" элементов

Путевые стены трех станций БКЛ — "Савеловская", "Марьина Роща" и "Рижская" — выполнены в стиле лофт. Об этом в четверг, 9 марта, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Заммэра уточнил, что для стиля лофт характерно использование "промышленных" элементов в дизайне. Чугунные тюбинги украсили путевые стены трех станций БКЛ, пассажиры могут полюбоваться естественной красотой металла.

Тюбинги обычно скрыты от глаз пассажиров. Для лучшей износостойкости и длительного срока службы конструкции окрасили в три слоя. Также на тюбингах смонтировали буквы названия станций и схемы линии.

Генеральный директор АО "Мосинжпроект" (генеральный проектировщик и генподрядчик строительства новых линий и станций метро) Юрий Кравцов уточнил, что основным художественным элементом станции "Марьина Роща" являются отделанные под фарфор пилоны, на "Рижской" — металлические арки-порталы со светодиодной подсветкой по краям.

1 марта Большая кольцевая линия замкнулась. От Текстильщиков до Варшавской, от Марьиной рощи до Сокольников — последние участки БКЛ приняли первых пассажиров. В торжественной церемонии открытия участвовал президент России, Владимир Путин присоединился по видеосвязи и поблагодарил метростроителей за проделанную работу.

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