Кремль опроверг причастность России к беспорядкам в Грузии

Протесты в стране начались из-за законопроекта об иноагентах

Россия не имеет никакого отношения к беспорядкам в Грузии. Такое заявление сделал в четверг, 9 марта, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По словам официального представителя президента России, Москва не имеет отношения к грузинскому законопроекту об иноагентах, "ничего Кремлем не вдохновлялось".

При этом Песков подчеркнул, что беспорядки в Грузии на фоне законопроекта об иноагентах вызывают обеспокоенность Кремля, России важно, чтобы по периметру границ страны было спокойно, поскольку "это все-таки соседнее нам государство". Несмотря на то, что у России сейчас нет отношений с Грузией как таковых, "все-таки, конечно, положение дел там не может не вызывать нашу обеспокоенность", для Москвы "важно, чтобы спокойствие было на периметре наших границ, здесь сейчас, конечно, ситуация оставляет желать лучшего", цитирует пресс-секретаря президента ТАСС.

После внесения на рассмотрение парламента Грузии закона об иностранных агентах по стране прокатилась волна беспорядков и столкновений протестующих с полицией. После этого партия "Грузинская мечта — Демократическая Грузия" приняла решение отозвать законопроект об иностранных агентах из парламента.

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас предупредил, что пока в Грузии "власть отступила под грубым давлением", однако "завтра давление станет только сильнее".

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