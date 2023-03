Песков не поверил в существование взорвавшего СП проукраинского "Доктора Зло"

Такое под силу только лишь небольшому количеству спецслужб

В Кремле не верят в причастность "проукраинской группировки" к взрывам на системе газопроводов "Северный поток".

Об этом в четверг, 9 марта, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, теракт на СП могли совершить спецслужбы очень высокого уровня, но никак не сомнительная группировка.

"Что касается какого-то проукраинского "Доктора Зло", который все это организовал, то с трудом в это верится. Слишком уж была сложная задача, которая была, наверное, по плечу хорошо обученной государственной специальной службе, коих не так много в нашем мире", - заявил представитель Кремля.

Поэтому достоверность сообщений западных СМИ о причастности некоей проукраинской группировки к подрыву "Северных потоков" взывает сомнения.

"Во-первых, конечно, вы видите, синхронный выход материалов в разных странах, вы видите, что англосаксы, о которых мы говорили в самом начале, суетятся, у них явно неловкости из-за этого теракта в отношениях с немцами, это очевидно", - сказал Песков (цитата по РИА Новости).

7 марта в американских СМИ появились сообщения о новых разведданных США, который свидетельствуют о причастности к подрывам "Северных потоков" некой проукраинской группировки. Источники The New York Times заявили, что взрывчатка была заложена с помощью опытных водолазов. Накануне источники The Telegraph сообщили, что к подрывам может быть причастен украинский бизнесмен, его имя не назвали.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"