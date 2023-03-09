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Более 10 пострадавших: подробности взрыва газа в Чите

14:41
  • четверг
  • 09 марта 2023

Возбуждено уголовное дело

11 человек, в том числе трое детей, пострадали в результате взрыва бытового газа в одном из жилых домов на окраине Читы. Людей эвакуировали из здания, для них организованы пункты временного размещения. По предварительным данным, причиной произошедшего стала разгерметизация газового баллона. На месте работают экстренные службы.
Пятиэтажка в Чите частично обрушилась из-за взрыва газа

За этой сценой с замиранием сердца следили жители многоэтажки и соседних домов. Спасательная операция разворачивалась на их глазах. Когда сотрудники МЧС объявили минуту тишины, из-под рухнувших бетонных плит услышали голос ребёнка. С максимально возможной осторожностью конструкции разобрали. Пострадавшего спустили на носилках по автолестнице и передали в руки врачей. Из-под завалов в общей сложности вытащили 5 человек, в том числе троих детей. ЧП произошло примерно в 3 часа дня, когда многие были дома. Рухнула кровля и перекрытия. Повреждены несколько квартир.

На месте обрушения работают 80 сотрудников МЧС и 10 единиц техники. Спасатели вывели из аварийного дома 30 человек. Их временно разместят в спорткомплексе и школе, переоборудованных для приёма людей.

Причиной ЧП стал взрыв газового баллона на верхнем этаже. При этом известно, что дом не был газифицирован. Детали происшествия выясняют следователи. Возбуждено уголовное дело по двум статьям - за халатность и оказание некачественных услуг. К расследованию подключилась прокуратура.

Специалистам предстоит обследовать уцелевшую часть дома. Нужно понять, насколько безопасно там находиться и можно ли пускать жильцов в квартиры. Конструкции, которые представляют угрозу, решено разрушить. Идёт расчистка прилегающей территории. Основную массу завалов будут разбирать уже в пятницу.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

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Последствия взрыва газа в Чите
Последствия взрыва газа в Чите
Последствия взрыва газа в Чите
Последствия взрыва газа в Чите
Последствия взрыва газа в Чите
Последствия взрыва газа в Чите
Последствия взрыва газа в Чите
Последствия взрыва газа в Чите
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