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Москва и Эр-Рияд продолжат координацию в рамках ОПЕК+

13:56
  • четверг
  • 09 марта 2023

Об этом рассказал глава МИД России

Россия и Саудовская Аравия подтвердили продолжение координации по ОПЕК+. Такое заявление сделал в четверг, 9 марта, российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
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Дипломат провел переговоры с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом.

По результатам переговоров Лавров отметил, что все страны-участницы формата ОПЕК+ выполняют взятые на себя обязательства с целью обеспечения должного баланса и стабильности на мировом рынке энергоносителей.

При этом Москва и Эр-Рияд подтвердили продолжение координации в рамках ОПЕК+, цитирует министра РИА Новости.

В феврале Сергей Лавров подчеркивал, что для поддержания стабильности на энергетических рынках "не надо пробовать "играть" с ценами и искусственно их "бросать" то в одну, то в другую сторону, как это пытаются делать США и их союзники в отношении российской нефти и газа".

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