Эр-Рияд сыграл роль в этом процессе в 2022 году

Операция по обмену пленными между Россией и Украиной в 2022 году проходила под личным надзором наследного принца Саудовской Аравии. Об этом в четверг, 9 марта, рассказали в Министерстве иностранных дел королевства.

По словам главы внешнеполитического ведомства, Саудовская Аравия стремится оказать поддержку в целях достижения урегулирования кризиса на Украине и готова работать со всеми сторонами для поиска мирного решения.

Королевство уже выдвигало определенные инициативы, в том числе что касалось обмена пленными. Под личным надзором наследного принца проходила "эта операция" по обмену пленными в 2022 году, цитирует саудовского министра ТАСС.

В сентябре 2022 года президент России Владимир Путин побеседовал по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен-Сальманом Аль-Саудом. Политики выразили удовлетворение в связи с передачей саудовской стороне пленных иностранных граждан, которые незаконно участвовали в боевых действиях в Донбассе. Обмен состоялся при личном посредничестве наследного принца.

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