ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Саудовская Аравия рассказала об участии в обмене пленными между Россией и Украиной

13:57
  • четверг
  • 09 марта 2023

Эр-Рияд сыграл роль в этом процессе в 2022 году

Операция по обмену пленными между Россией и Украиной в 2022 году проходила под личным надзором наследного принца Саудовской Аравии. Об этом в четверг, 9 марта, рассказали в Министерстве иностранных дел королевства.
Минобороны: из украинского плена возвращены 90 российских военных

По словам главы внешнеполитического ведомства, Саудовская Аравия стремится оказать поддержку в целях достижения урегулирования кризиса на Украине и готова работать со всеми сторонами для поиска мирного решения.

Королевство уже выдвигало определенные инициативы, в том числе что касалось обмена пленными. Под личным надзором наследного принца проходила "эта операция" по обмену пленными в 2022 году, цитирует саудовского министра ТАСС.

В сентябре 2022 года президент России Владимир Путин побеседовал по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен-Сальманом Аль-Саудом. Политики выразили удовлетворение в связи с передачей саудовской стороне пленных иностранных граждан, которые незаконно участвовали в боевых действиях в Донбассе. Обмен состоялся при личном посредничестве наследного принца.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Освобождённые из плена российские военнослужащие
Освобождённые из плена российские военнослужащие
Освобождённые из плена российские военнослужащие
Освобождённые из плена российские военнослужащие
Обмен пленными
Обмен пленными
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.