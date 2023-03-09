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Бироль: ЕС больше не вернется к дешевому газу

14:12
  • четверг
  • 09 марта 2023

Энергетика в европейском регионе будет дорогой

Евросоюз не вернется к дешевому газу в будущем, энергетика региона будет дорогой.

Об этом в четверг, 9 марта, заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль.

"Не будет больше дешевого газа. Европейская энергетика будет дороже в будущем, чем в прошлом. Цены на энергетику ЕС будут выше и значительно выше, чем у его экономических конкурентов", - заявил он в ходе выступления в Европарламенте в Брюсселе (цитата по ТАСС).

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что России не удастся найти новых клиентов, которые бы смогли заменить Европу.

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