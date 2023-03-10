Гороскоп на сегодня, 10 марта, для всех знаков зодиака

Не лучший день, чтобы начинать новые проекты

Овны

Звезды дают подсказку: не доверяйте сегодня женщинам, даже своим знакомым. Они могут ввести в заблуждение без злого умысла - просто так встали звезды!

Тельцы

Вы - редкое исключение в сегодняшнем гороскопе: вас ждут позитивные новости и интересное общение. В выходные выходите в свет, получайте новые впечатления.

Близнецы

Нет смысла начинать что-то важное в пятницу, но все же этот день нельзя назвать неудачным. Он подойдет для творческой работы, занятий с детьми, чтения.

Раки

Погода в вашем доме испортится, если вы надумаете высказывать претензии членам своей семьи. Простите своим домашним их недостатки, все это мелочи жизни!

Львы

Берегите горло - не забудьте надеть шарф! Вам сегодня важно тепло одеться и не нервничать. Мысль о том, что уже завтра выходной, должна вас согревать.

Девы

Не заключайте договоров и воздержитесь от предложений о новой работе. Все дела, начатые сегодня, окажутся в итоге провальными в финансовом плане.

Весы

Вам лучше отказаться от идеи сходить к парикмахеру или на свидание. Луна в вашем знаке конфликтует с Венерой, поэтому с любовью и красотой лучше подождать.

Скорпионы

Даже у вас есть свои страхи, комплексы, а может и скелеты в шкафу. Сегодня они могут помешать или стать причиной грусти - поможет психолог или хорошая книга.

Стрельцы

Не злоупотребляйте светской жизнью и тусовками в эти выходные. Берегите силы, выбирайте мероприятия, которые наполнят вас энергией, а не опустошат.

Козероги

Дисбаланс между домом и работой под угрозой - вы рискуете оставить без внимания одно или другое. Делайте сегодня только срочные дела и скорее к близким.

Водолеи

На работе или учебе сегодня могут появиться новости, которые способны испортить настроение. Не спешите доверять слухам, дождитесь точной информации.

Рыбы

Осторожнее с финансами! Сегодня и в выходные старайтесь меньше тратить и больше гулять, заниматься спокойными домашними делами, смотреть хорошее кино.

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