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Глава Росфинмониторинга доложил Путину о работе ведомства

13:59
  • четверг
  • 09 марта 2023

Внимание службы сконцентрировано не трех основных направлениях

В четверг президент России Владимир Путин провел встречу с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным. Он проинформировал главу государства о текущей деятельности ведомства, сообщила пресс-служба Кремля.

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"На трех основных направлениях мы сконцентрировали свое внимание: это защита национальных интересов на международных площадках, формирование так называемого пояса финансовой безопасности в вопросах распределения и освоения бюджетных средств и противодействие террористическим угрозам и экстремистским проявлениям", - отметил Чиханчин.

По его словам, для решения этих задач было предложено и принято более десяти законов.

Как подчеркнул при этом руководитель ведомства, "Россия прошла в свое время оценку, и российская национальная антиотмывочная система является одной из лучших".

"Если оценивать в целом наш финансовый сектор, то на сегодняшний день порядка 320 банков работают в России, из них где-то порядка 115 банков – те, которые работают с бюджетными средствами", - уточнил Чиханчин.

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Владимир Путин и Юрий Чиханчин
Владимир Путин и Юрий Чиханчин
Владимир Путин и Юрий Чиханчин
Владимир Путин и Юрий Чиханчин
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