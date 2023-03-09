Роспотребнадзор предложил "подчищающую вакцинацию" от кори и дифтерии

Также предписано принять дополнительные меры по улучшению диагностики и профилактики

Роспотребнадзор поручил субъектам Российской Федерации организовать и провести "подчищающую иммунизацию" против кори с 3 апреля по 31 декабря 2023 года. Соответствующие постановления главного государственного санитарного врача, главы Роспотребнадзора опубликованы в четверг, 9 марта.

Властям регионов поручено организовать работу по выявлению детей и взрослых, в том числе среди лиц, ведущих кочевой или полукочевой образ жизни и не имеющих места, где они постоянно проживают, а также вынужденных переселенцев и мигрантов, не болевших корью, не получивших прививки против кори или не имеющих сведений о прививках против кори и не включенных в утвержденный на 2023 год план профилактических прививок.

До 20 апреля предписано рассмотреть вопросы организации вакцинации населения и достижения охвата прививками не менее 95% населения, особое внимание следует обращать на кочующее население, вынужденных переселенцев и мигрантов.

Регионам также необходимо принять дополнительные меры по улучшению диагностики и профилактики дифтерии с учетом рисков завоза дифтерийной инфекции из неблагополучных территорий, сообщает "Интерфакс".

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что необходимо совершенствовать национальный календарь прививок. Как отметил эксперт, этот календарь "в настоящее время все включает, но потихоньку надо совершенствовать его и расширять, как с COVID-19".

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