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Минобороны заявило об "ударе возмездия" по Украине

14:11
  • четверг
  • 09 марта 2023

Использовались гиперзвуковые ракеты "Кинжал"

Министерство обороны России сообщило в ходе брифинга в четверг, что в ответ на теракт в Брянской области по территории Украины был нанесен удар возмездия. Высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковым "Кинжалом", поражены ключевые элементы военной инфраструктуры. Цель удара была полностью достигнута.

В Артёмовске сложилась критическая ситуация для ВСУ
ВС России уничтожили до 225 боевиков на донецком направлении за сутки

На донецком направлении ВС России за сутки уничтожили более 135 военнослужащих ВСУ. Потери Киева на краснолиманском направлении за сутки составили до 115 военнослужащих и шесть единиц техники, на купянском направлении - до 50 военнослужащих и девять единиц техники.

Кроме того, сообщается, что ВКС России в воздушном бою в Запорожской области сбили самолет МиГ-29 ВСУ, в ДНР сбит украинский вертолет Ми-8.

Вместе с тем в ДНР российские войска уничтожили склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ и РЛС производства США.

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