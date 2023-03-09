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Организаторы Уимблдона поставили условие допуска россиян к турниру

14:39
  • четверг
  • 09 марта 2023

Из-за СВО и санкций российских спортсменов отстраняют от международных соревнований

Организаторы турнира Большого шлема в Уимблдоне разработали российским теннисистам кодекс поведения. Только при принятии этого кодекса россияне смогут принять участие в соревнованиях, пишет The Daily Mail.
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Как отмечает издание, этот документ предусматривает отказ россиян от демонстрации государственной символики Российской Федерации.

Также подчеркивается, что российских теннисистов не будут принуждать к публичным заявлениям о несогласии с проводимой на Украине спецоперацией, но и ее публичная поддержка запрещена.

Нарушение кодекса повлечет за собой исключение спортсмена из турнира. При этом британские власти, по сведениям издания, пообещали не блокировать заявки на получение визы от российских игроков.

В 2022 году организаторы Уимблдонского турнира, который проводился с 27 июня по 10 июля, заявили об отстранении россиян и белорусов от соревнований. Это решение было принято на фоне массового отстранения спортсменов из России и Белоруссии от международных турниров после начала российской спецоперации на Украине.

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) обязала британскую Ассоциацию лаун-тенниса, организатора турнира Большого шлема в Уимблдоне, выплатить штраф в размере 1 млн долларов за отстранение россиян и белорусов от турнира.

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