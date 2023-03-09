Момент взрыва в доме в Чите попал на видео

Пострадали 11 человек

В Сети появилось видео взрыва в пятиэтажном доме в поселке Антипиха в Чите.

На кадрах видно, как ударной волной куски стен выбило по обе стороны здания.

Взрыв газа произошел в пятиэтажном жилом доме в поселке Антипиха в Чите в четверг, 9 марта. Пострадали 11 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии – это женщина и ребенок.

"Пострадало 11 забайкальцев, из них четверо детей. Один ребенок находится в тяжелом состоянии, трое других - в удовлетворительном. Также медицинская помощь оказывается семерым взрослым", - сообщил директор Забайкальского территориального центра медицины катастроф Руслан Долгов.

В результате ЧП повреждены два этажа, пожара не было. Причиной взрыва могла стать неисправность газового баллона в одной из квартир на пятом этаже. Возбуждено уголовное дело по статьям "Оказание услуг ненадлежащего качества" и "Халатность".

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