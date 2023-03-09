В России раскрыли аферу с Пушкинской картой на 100 млн рублей

Об этом рассказал глава Росфинмониторинга

В России появилась преступная группа, которая пыталась извлечь незаконную выгоду из проекта "Пушкинская карта". Об этом в четверг, 9 марта, сообщил руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, рассказывая президенту России Владимиру Путину о текущей деятельности ведомства.

Как рассказал Чиханчин, эта преступная группа "сделала подставных людей и присвоила себе сто миллионов рублей", формируя "мнимые списки людей, которые якобы должны получить эти льготы, а их не было". Владимир Путин уточнил, что это были "мертвые души".

Злоумышленников выявили и арестовали, также арестованы активы. Росфинмониторинг ведет работу по раскрытию этого преступления совместно с ФСБ, цитирует Чиханчина пресс-служба Кремля.

При этом глава государства отметил, что "что ни сделаешь – везде жулики появляются", а руководитель Росфинмониторинга подтвердил, что "как только появляется возможность, так сразу появляются люди" и заверил, что его ведомство занимается противодействием таким преступникам.

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