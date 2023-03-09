Правящая партия Грузии специально "провалит" законопроект об иноагентах

Других "официальных" способов прекратить рассмотрение документа нет

Правящая партия Грузии намерена специально провалить во втором чтении нашумевший законопроект об иноагентах. Согласно конституции, других способов прекратить рассмотрение документа нет, поскольку он уже был принят парламентом в первом чтении, передает "ТВ Центр".

Противники законопроекта, который, по сути, является калькой с американского, считают, что он нарушает свободу слова и мешает евроинтеграции Грузии. Из-за этого страну охватили массовые протесты, самые ожесточенные прошли в центре Тбилиси. Митингующие забрасывали правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью, а также несколько раз пытались взять штурмом здание парламента. Из-за серьезных повреждений фасада и разбитых окон даже отменили ближайшие заседания.

За двое суток беспорядков в столице Грузии задержаны более 130 человек. Есть пострадавшие - в том числе 10 полицейских.

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