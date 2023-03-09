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При взрыве на Ставрополье пострадали пять человек

15:18
  • четверг
  • 09 марта 2023

Речь идет о бытовом конфликте

В городе Изобильный Ставропольского края произошел бытовой конфликт, в ходе которого один из участников применил взрывное устройство. Об этом в четверг, 9 марта, рассказал и.о. главы городского округа Владимир Форостянов.

Чиновник написал в своем Telegram-канале, в одном из заведений произошел конфликт на бытовой почве, после чего один из участников использовал взрывное устройство, жители соседних домов услышали взрыв.

По данным Министерства здравоохранения Ставропольского края, пострадали пять человек, они находятся в больнице, их здоровью ничего не угрожает. дному из пострадавших провели операцию, он находится в реанимации. Остальные пострадавшие размещены в отделениях травматологии и хирургии.

Форостянов подчеркнул, что личности участников конфликта установлены, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух или более лиц, совершенном общеопасным способом.

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Сотрудники полиции на месте взрыва на Ставрополье
Сотрудники полиции на месте взрыва на Ставрополье
Сотрудники полиции на месте взрыва на Ставрополье
Сотрудники полиции на месте взрыва на Ставрополье
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