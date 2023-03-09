"Просто стыдно": Лавров оценил версию об "украинском следе" при взрыве "СП"

Доказательства, которые журналисты приводят в своих статьях, не выдерживают никакой критики

К лживому хору присоединилась Wall Street Journal. Американские журналисты пишут, что ЦРУ якобы еще летом предупреждало Германию о подготовке теракта гражданами Украины. А вот Владимир Зеленский и Джо Байден, естественно, ничего не знали. Впрочем, Россия тоже ни при чем. И на том спасибо.

"По словам высокопоставленного чиновника, оценка разведки США о том, что ответственность за это могла нести проукраинская группа, не является окончательной. Но среди следователей в США и Европе растет ощущение того, что за саботажем не стояли ни российские правительственные, ни пророссийские оперативники", - сказано в статье.

Не ставит под сомнение сказку о водолазах-любителях и британский журнал Spectator . Лишь задается вопросом: это что же получается, если теракт не был согласован с украинскими спецслужбами, значит, Киев вообще не способен контролировать свои вооруженные формирования?

В Германии, в свою очередь, заявили, что данные по диверсии у них есть, но закрытые. Не потому ли, что следы ведут на самом деле в Вашингтон, как, собственно, и утверждал авторитетный журналист Сеймур Херш? Его расследование о причастности к терактам США, НАТО и лично президента Байдена - куда более детально и убедительно. После той публикации Запад почти месяц молчал. Явно обдумывал, на кого бы перевести стрелки. Следом прошла так называемая "тихая встреча" американского лидера с канцлером Германии, где, видимо, они и согласовали общую позицию. А затем обнародовали ее через подконтрольные СМИ.

"Я не знаю, что происходит в этом Белом доме, но это очень глупо и очень страшно. Эта история, которую они выдумали и опубликовали, это просто еще один пример идиотизма. Это не работает", - сказал Херш.

То, что версия не работает, видят и на Западе. Но поделать ничего не могут. Отрицать сам факт совершения теракта на газопроводах невозможно. Обвинять по привычке Россию - глупо: у Москвы не было ни единого мотива уничтожать собственный проект. Признаться же в содеянном для Вашингтона немыслимо. Остается один путь - сохраняя хорошую мину при плохой игре, заказывать все новые и новые публикации в прессе и надеяться на чудо. На то, что все вдруг забудут и как Лиз Трасс сразу после взрывов на "Северных потоках" отправила смс-сообщение госсекретарю США с текстом "Все сделано". И как бывший глава МИД Польши Сикорский поблагодарил США за повреждение газопроводов.

"Конечно, вы видите синхронный выход материала в разных странах, вы видите, что англосаксы, о которых мы говорили с самого начала, суетятся, у них явно много неловкости из-за этого теракта в отношениях с немцами, это очевидно", - отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Эксперты, причем не только российские, но и, к примеру, немецкие, объясняют: опуститься на глубину 80 метров, чтобы разместить там взрывное устройство, возможно. Однако это непростая задача - справятся только специалисты высокого уровня. Кроме того, им потребуется специальное оборудование. Например, без барокамеры легко заполучить кессонную болезнь, когда, образно говоря, закипает кровь в сосудах и тканях. Да и обнаружить трубы "Северного потока" на такой глубине не так-то просто

"Между подорванными участками довольно большое расстояние, значит, потребовалось несколько погружений. И это довольно долго и сложно, потому что там глубина 70-80 метров. При этом надо взять с собой необходимые материалы, выполнить всю работу, а потом подняться. И подъем с такой глубины тоже нельзя назвать простым. Его надо осуществлять поэтапно, чтобы избежать кессонной болезни. Лично я считаю, что маленькая группа из 6 человек этого сделать не могла", - объяснил немецкий ученый Гёран Свистек.

Москва вновь и вновь подчеркивает - важно не отвлекать общественность разными фантастическими гипотезами, а сосредоточиться на поиске истинных заказчиков и исполнителей.

"Пытаться объяснить со ссылкой на какие-то западные спецслужбы, что это дело рук некого украинского олигарха, ну, это, я считаю, просто стыдно для тех, кто такую версию пропихивает через подконтрольные западные средства массовой информации", - прокомментировал ситуацию глава МИД России Сергей Лавров.

Представители киевского режима при этом не устают оправдываться. Клянутся, что они, мол, ни сном, ни духом. И это не случайно. Даже на Украине понимают, кого США выбрали на роль потенциальных мальчиков для битья. Своих же ставленников. И это все, что нужно знать о пресловутой поддержке Запада. Если что-то пойдет не так, у ЦРУ тут же появятся новые данные о том, кто курировал проукраинских мстителей. Соломка уже подстелена - в тех же публикациях сказано: свидетельств о причастности Киева к теракту на "Северных потоках" хоть и нет, но и отрицать этого нельзя.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр"

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