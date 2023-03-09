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Собянин: Южный участок МСД - главный мегапроект дорожного строительства в Москве в этом году

18:00
  • четверг
  • 09 марта 2023

Фрагмент бессветофорной магистрали протяженностью почти 30 километров соединит главные дороги на юге и юго-востоке столицы

Южный участок Московского скоростного диаметра в районе метро "Текстильщики" - сложнейшая транспортная развязка. Дорога от Грайвороновской до Шоссейной улицы - порядка двух километров. Она будет шестиполосной и бессфетофорной. Большая часть - полтора километра - пройдет по эстакаде над Волгоградским проспектом и железнодорожными путями МЦД-2. Для строителей работа на участке была серьезным испытанием.

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"Так как пересекаемся в три уровня, грубо говоря. Это улица Шоссейная, Волгоградский проспект. Также проходим над зоной открытого метро, перегона. И также над участком железной дороги Курского направления. Все это происходило без закрытия каких-либо движений. Монтировали пролетное строение методом надвижки в окна предоставления от РЖД", - объяснил Александр Копченко, руководитель строительства компании генерального-подрядчика.

На основном ходе трассы уже полностью завершены работы по монтажу металлоконструкций. Сейчас соединяют соседние пролеты.

"Опускаем пролетные строения. На трех эстакадах мы уже тоже металлоконструкции смонтировали, идут работы по объединению их. И также на них будет, скажем так, сооружаться плита проезжей части. Это монолитная плита. После этого уже будут устанавливаться барьерные ограждения, мачты освещения, укладываться асфальт", - рассказал Александр Королев, начальник строительного участка.

Этот небольшой участок с четырьмя съездами совсем скоро позволит попадать на Юго-Восточную хорду с Волгоградского проспекта. И так же легко проезжать в обратном направлении. Работы на этой части Московского скоростного диаметра сегодня оценил Сергей Собянин.

"Самым главным мегапроектом в области дорожного строительства в Москве в этом году является Южное направление Московского скоростного диаметра. Это участок, который соединяет МКАД и Шоссе Энтузиастов и выходит на основную линию МСД. Важнейший участок, который будет обеспечивать лучшую транспортную доступность 22-х районов Москвы. Ключевым звеном этого проекта является пересечение Волгоградки. Вы видите, это практически одни эстакады. По сути дела - сложнейшая транспортная развязка. Мы должны синхронно запустить все участки. И соединить основной ход МСД с южным направлением. Это даст, конечно, большой эффект для транспортной ситуации в городе. Москвичи ждут окончания работ", - отметил глава города.

Строящийся Южный участок МСД - это 28 километров. Он соединит практически все крупные автомобильные магистрали юга столицы, а также МКАД с выездом в Новую Москву через магистраль "Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе".

Екатерина Гоголева, Валерий Белинский, Павел Суменков, "ТВ Центр"

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