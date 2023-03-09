В Приднестровье задержали двух подозреваемых в подготовке теракта

Одному из них уже избрана мера пресечения

Следственный комитет непризнанного Приднестровья сообщил о задержании двух подозреваемых в подготовке теракта, передает ТАСС.

Уточняется, что одному из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

"Правоохранительными органами республики задержаны двое подозреваемых, действовавших на территории Приднестровья в группе с неустановленными лицами, под непосредственным контролем и указаниями представителей спецслужб Украины, с целью совершения убийства должностных лиц из числа государственной власти", - сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что Министерство государственной безопасности Приднестровья предотвратило покушение на главу республики Вадима Красносельского. Теракт планировался в центре Тирасполя.

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