Хуснуллин отчитался о ходе восстановления Крымского моста

Мост был поврежден в результате теракта украинских спецслужб

Новый железнодорожный пролет с помощью двух барж доставили к месту монтажа в Керченском проливе. Об этом в четверг, 9 марта, рассказал вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Он уточнил, что пролетное строение массой около 200 т с помощью двух монтажных агрегатов подняли на высоту 27 м и затем опустили в проектное положение.

К настоящему моменту выполнена половина основных работ по восстановлению железнодорожного сообщения через Крымский мост, сообщает пресс-служба правительства.

В результате теракта на Крымском мосту 8 октября 2022 года, устроенного украинскими спецслужбами, произошло обрушение двух пролетов правой ветки автодорожной части.

Строители оперативно приступили к восстановлению. Уже на следующий день после взрыва запустили автомобильное движение по левой, уцелевшей ветке моста. 23 февраля Хуснуллин сообщал, что Крымский мост полностью открыт для автомобильного движения по всем его полосам на 39 дней раньше срока.

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