Мишустин рассказал о новых льготах для участников спецоперации

В России реализуют комплекс мер поддержки этой категории граждан

Участники спецоперации получат отсрочку регистрации прав на жилье, взятого по льготной ипотеке. Об этом в четверг, 9 марта, рассказал глава российского правительства Михаил Мишустин.

Премьер-министр подчеркнул, что "ребята сейчас проходят службу, и важно освободить их от необходимости заниматься формальностями".

Мишустин подписал документ о расширении условий предоставления ипотеки по льготным программам. При этом расширены условия для участников специальной военной операции и мобилизованных.

Кроме того, родители, воспитывающие детей-инвалидов, смогут оформить семейную ипотеку для покупки готового жилья на вторичном рынке, если в их регионе не ведется строительство многоквартирных домов.

Также средства льготной, семейной, дальневосточной и IT-ипотек можно будет направлять и на приобретение готового жилья у закрытых паевых инвестиционных фондов, сообщает ТАСС.

22 февраля Мишустин поручил своим заместителям представить предложения о порядке исполнения послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. В нем, в частности, шла речь о дополнительных мерах поддержки участников спецоперации и их семей.

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