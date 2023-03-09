Загородные дома в России подорожали на 13%

На фоне роста спроса

Как говорится в исследовании Аналитического центра "Домклик" Сбербанка, на которое ссылается "Интерфакс", за год средняя стоимость загородных домов в России выросла на 13%.

"В целом по России медианная стоимость выросла на 13% в силу повышенного спроса. Данные отсортированы по приросту медианной стоимости загородного дома с начала марта 2022 года по конец февраля 2023 года", - говорится в материале.

Уточняется, что в Свердловской показатель вырос на 15%, в Московской области и Омской областях - на 13%. Меньше всего - в Красноярском крае (4%).

Руководитель Аналитического центра "Домклик" Евгений Волобуев добавил, что повышенная стоимость загородной недвижимости наблюдается в Московской области, Ленинградской области, Краснодарском крае и Республике Татарстан.

"Средняя цена загородного дома в них составляет 7-8 млн рублей", - заключил Волобуев.

Суммарное количество объявлений о продаже "загородки" за год выросло на 29%.

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