В "Пулково" экстренно сел Boeing 737

По предварительным данным, в двигатель попала птица

Пассажирский Boeing 737 сразу после вылета в Ижевск совершил экстренную посадку в петербургском аэропорту "Пулково", передает "Интерфакс" со ссылкой на экстренные службы.

"По предварительным данным, никто не пострадал", - уточнил собеседник агентства.

Причиной инцидента мог стать пожар в одном из двигателей. Туда, вероятно, попала птица.

Практически сразу после набора высоты командир подал сигнал бедствия и запросил экстренное возвращение в аэропорт вылета.

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