В "Пулково" экстренно сел Boeing 737

По предварительным данным, в двигатель попала птица
Пассажирский Boeing 737 сразу после вылета в Ижевск совершил экстренную посадку в петербургском аэропорту "Пулково", передает "Интерфакс" со ссылкой на экстренные службы.
"По предварительным данным, никто не пострадал", - уточнил собеседник агентства.
Причиной инцидента мог стать пожар в одном из двигателей. Туда, вероятно, попала птица.
Практически сразу после набора высоты командир подал сигнал бедствия и запросил экстренное возвращение в аэропорт вылета.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"