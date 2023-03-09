Собянин: За 15 лет работы санитарной авиации Москвы спасено почти 7 тысяч человек

Мэр поздравил сотрудников санитарной авиации Москвы с 15-летием службы

Почти 7 тысяч человек спасены за 15 лет работы санитарной авиации столицы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Сергей Собянин. По словам мэра, санитарная авиация незаменима на экстренных вызовах в большом городе.

Сейчас в Московском авиацентре пять вертолетов для медико-санитарной эвакуации. На борту всегда находятся два пилота авиацентра, врач и фельдшер Центра медицины катастроф Москвы.

"По сути, это летающая реанимация. Главная задача экипажа - оказать помощь и эвакуировать пострадавшего в больницу как можно быстрее", - отметил мэр.

В среднем вертолет долетает с места дежурства в заданную точку в столице за 10-15 минут, отметил Собянин.

Мэр поздравил сотрудников санавиации с юбилеем службы и поблагодарил их за труд, профессионализм и спасенные жизни.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"