В московском метро мужчина толкнул подростка под поезд

Злоумышленник задержан

ЧП произошло на станции "Киевская" Московского метрополитена - мужчина толкнул под прибывающий поезд несовершеннолетнего. Видео инцидента опубликовал Дептранс Москвы.

На кадрах видно, как мужчина подходит к стоящему у края платформы пассажиру и толкает его под поезд. Злоумышленника сразу задержали другие пассажиры, сообщили в столичной прокуратуре.

"На станции метро Киевская мужчина 1961 г.р. толкнул несовершеннолетнего мальчика под движущийся электропоезд. 15-летний подросток жив, его жизни и здоровью ничего не угрожает, он будет дополнительно осмотрен врачами медицинского учреждения", - отметили в прокуратуре.

Задержанный, по данным РИА Новости, состоит на учете в психоневрологическим диспансере.

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