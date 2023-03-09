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Рэпер Птаха инсценировал попадание под обстрел в ДНР ради шутки

17:40
  • четверг
  • 09 марта 2023

Он решил "потроллить украинских звезд"

Рэпер Птаха инсценировал свое попадание под обстрел в ДНР и исчезновение. Об этом сообщила его PR-директор Марина Евстифеева, пишет ТАСС.

По ее словам, таким образом рэпер решил "потроллить украинских звезд-солдат, которые показательно делают фото, видео на передовой". Евстифеева признала, что "шутка явно вышла из-под контроля". Рэпер уже давно находится в Ростовской области, с ним все в порядке.

Накануне стало известно, что рэперы Птаха и Антон 3022 попали под обстрел в ДНР.

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