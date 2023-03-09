ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Москвичам пообещали январские морозы в ночь на субботу

17:59
  • четверг
  • 09 марта 2023

Но утром начнет стремительно теплеть

Январские морозы вернутся в Москву в ночь на субботу - в столичном регионе ожидается до -20.

В Москве температура воздуха ночью опустится до минус 13-11 градусов, по области – до минус 15, а на юго-востоке и на севере Подмосковья минимальная температура составит минус 19-20 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, пишет "Интерфакс".

Однако уже утром температура начнет стремительно повышаться – и к вечеру достигнет нуля градусов. В воскресенье, 12 марта, днем будет плюс 3-5, а по области до 6 градусов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Морозная погода в Москве
Морозная погода в Москве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.