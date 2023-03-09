Москвичам пообещали январские морозы в ночь на субботу

Но утром начнет стремительно теплеть

Январские морозы вернутся в Москву в ночь на субботу - в столичном регионе ожидается до -20.

В Москве температура воздуха ночью опустится до минус 13-11 градусов, по области – до минус 15, а на юго-востоке и на севере Подмосковья минимальная температура составит минус 19-20 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, пишет "Интерфакс".

Однако уже утром температура начнет стремительно повышаться – и к вечеру достигнет нуля градусов. В воскресенье, 12 марта, днем будет плюс 3-5, а по области до 6 градусов.

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