Swarovski объявила о полном уходе из России

В марте 2022 года она временно закрыла магазины и приостановила онлайн-продажу

Генеральный директор австрийской компании Swarovski Алексис Назард заявил, что фирма намерена полностью прекратить свою деятельность в России.

"Мы пришли к выводу, что мы не можем поддерживать нашу замороженную деятельность в России", - сказал Назард в интервью журналу Trend.

Он добавил, что уход компании будет "организован и осуществлен в соответствии со всеми применимыми законами, включая экономические санкции и другие торговые ограничения".

В марте 2022 года Swarovski заморозила свою деятельность в России. Компания со штаб-квартирой в городе Ваттенс занимается производством украшений из драгоценных камней.

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