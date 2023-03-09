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Swarovski объявила о полном уходе из России

18:53
  • четверг
  • 09 марта 2023

В марте 2022 года она временно закрыла магазины и приостановила онлайн-продажу

Генеральный директор австрийской компании Swarovski Алексис Назард заявил, что фирма намерена полностью прекратить свою деятельность в России.
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"Мы пришли к выводу, что мы не можем поддерживать нашу замороженную деятельность в России", - сказал Назард в интервью журналу Trend.

Он добавил, что уход компании будет "организован и осуществлен в соответствии со всеми применимыми законами, включая экономические санкции и другие торговые ограничения".

В марте 2022 года Swarovski заморозила свою деятельность в России. Компания со штаб-квартирой в городе Ваттенс занимается производством украшений из драгоценных камней.

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