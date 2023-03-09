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Собянин: В театре Олега Табакова на Чистых прудах проведут капитальный ремонт

18:48
  • четверг
  • 09 марта 2023

Легендарная "Табакерка" после капремонта преобразится

Капитальный ремонт сделают в Театре Олега Табакова на Чистых прудах. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Театр Олега Табакова занимает подвал и первый этаж дома на ул. Чаплыгина. Оно было построено в 1900 году, напомнил мэр.

"История театра началась больше 40 лет назад, когда Олег Павлович отыскал бывший угольный склад, где разрешили заниматься будущим актерам. Дом - объект культурного наследия. Поэтому капитальные стены театра и своды подвала отреставрируют, также специалисты приведут в порядок сохранившуюся потолочную лепнину и восстановят декоративный паркет", - рассказал Собянин.

После ремонта театр станет более технологичным. Там появится современный постановочный свет, звук, сценическая механизация, технологическое телевидение и видеопроекция. Будет улучшена шумоизоляция. Само помещение полностью обновят, в стенах сделают специальные проемы и двери, которые позволят создавать различные сценические эффекты. Зрительный зал при этом сохранит камерность – там будет всего 119 мест.

Центром композиции обновленного театра станет чугунная лестница, по которой можно будет спуститься из фойе в зрительный зал. "Рядом с ней расположится панно работы мастерской Александра Рукавишникова, выполненное в стиле фэнтези, добавил мэр.

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Театр Олега Табакова
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