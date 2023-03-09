Волонтеры не справляются: немцы устали от украинских иждивенцев

Намерены пересмотреть благосостояние беженцев и в Австрии

Восемь килограммов гексогена. А еще - шурупы, гайки и проволока. Такая гремучая смесь обеспечила бы разлет осколков на сотни метров. Число жертв могло измеряться бы десятками. Взрывное устройство спецслужбы Приднестровья обнаружили в автомобиле. Элементы взрывчатки изготовлены на Украине. Привести ее в действие планировалось, когда мимо поедет кортеж президента республики Вадима Красносельского.

"Расчет был, во-первых, на устранение первых лиц государства, расчет был и на большое количество жертв. Поскольку террористический акт должен был быть осуществлен в центральной части города Тирасполя. В том месте, где предполагалось большое скопление граждан", - сообщил прокурор Приднестровья Анатолий Гурецкий,.

Министерство госбезопасности Приднестровья заявило, что теракт готовился по указанию СБУ. Исполнитель задержан. Это уроженец республики. 12 лет назад переехал жить на Украину. В феврале прошлого года пошел в тероборону. Именно там его научили минировать и взрывать. За теракт СБУ пообещала исполнителю две с половиной тысячи долларов. У него еще было трое сообщников, все граждане Украины. В Приднестровье приехали под видом беженцев. Республика хоть и бедная, но не отказывала в приеме якобы бегущим от войны украинцам. И вот благодарность.

Гораздо более богатая Австрия помогать в ущерб себе устала. Там намерены пересмотреть благосостояние украинских беженцев. Слишком роскошно живут.

"Каждый день мне поступают жалобы от населения на роскошные автомобили переселенцев-украинцев, которые получают от нас предметы первой необходимости. Я также не понимаю, почему мы должны поддерживать кого-то, кто возит своих детей в детский сад на внедорожнике за 70000 евро", - рассказал австрийский журналист.

Устали от иждивенцев и в Германии. Украинские беженцы начали массово жаловаться на то, что немцы не понимают желания непрошенных гостей ездить на дорогих автомобилях. И от злости частенько прокалывают шины. Украинцы с обидой рассказали об этом журналистам. Оказывается, не только им можно портить машины с российскими номерами или всем, что хотя бы напоминает триколор. Как было с фирменной эмблемой известного немецкого автобренда.

Немецкая благотворительная организация Tafel думает о закрытии сети супермаркетов для бедных. В том числе и из-за украинцев. Они очень полюбили магазины с продуктами по бросовым ценам. Но волонтеры уже просто не справляются с таким потоком. Ведь в стране увеличилось количество нуждающихся в помощи своих граждан.

Уровень бедности в Германии побил полувековой рекорд. И ждать изменений к лучшему неоткуда. Деиндустриализация ФРГ рабочих мест явно не добавит. Энергоемкие производства либо закрываются и могут вообще исчезнуть как класс, либо переезжают. Например, концерн Schweiter теперь платит налоги в Испании. На чемоданах и фармацевтический гигант "Рош".

Французы свое право на лучшую жизнь отстаивают буквально с кулаками. В стране продолжаются демонстрации против пенсионной реформы. Практически все они оборачиваются столкновениями с полицией. Сегодня молодежь начала крушить витрины и остановки общественного транспорта.

В Израиле общенациональный протест длится уже более двух месяцев. В четверг митингующие заблокировали главную магистраль, ведущую в Тель-Авив, чтобы не дать премьеру Нетаньяху попасть в аэропорт. Ему пришлось добираться по воздуху.

В Испании бастуют врачи. Требуют 35-часовую рабочую неделю и улучшение условий труда. В Болгарии жители Софии вышли на защиту памятника Советской армии, который власти хотят снести. А один из оппозиционных депутатов сорвал с фасада мэрии украинский флаг и бросил его на мостовую.

Эти автомобили власти Латвии конфисковали у своих граждан. За нетрезвое вождение. Но деньги от продажи пойдут не на нужды самой республики или латышей. Машины отправляют на Украину. Это первая партия из 8 штук. Возраст - от 12 лет до четверти века. Но даже эти далеко не роскошные средства передвижения вряд ли дойдут до тех, кому действительно нужны. Не так давно замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко был замечен на дорогом джипе. Американская компания в рамках гумпомощи поставила Киеву 50 люксовых внедорожников для эвакуации мирного населения из зон боевых действий, а чиновники присвоили их себе.

Брюссель расщедрился на царский подарок для Украины. Министры обороны стран ЕС согласились передать Киеву все оставшиеся на складах артиллерийские боеприпасы. Поможет ли это украинцам на поле боя - большой вопрос, но затянет боевые действия - это точно.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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