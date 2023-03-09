ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Зеленскому второй год подряд отказали в видеообращении на "Оскаре"

19:08
  • четверг
  • 09 марта 2023

Церемония состоится 12 марта в Лос-Анджелесе

Американская академия киноискусств второй год подряд отказалась предоставить президенту Украины Владимиру Зеленскому возможность выступить с видеообращением на церемонии вручения премии "Оскар", пишет Variety.

Лукашенко назвал Зеленского гнидой
Зеленский пообещал не применять западное оружие на территории России

С соответствующим запросом обратился представитель американского агентства по работе с актерами WME Майк Симпсон. Запрос этот был отклонен.

Как уточняется в публикации, ситуация разворачивается на фоне "снижения поддержки американцами выделения помощи Украине".

В январе 2023 года Зеленский выступил с видеообращением на церемонии вручения премии "Золотой глобус".

95-я церемония вручения премии "Оскар" состоится 12 марта (в ночь на 13 марта по Москве) в театре "Долби" в Лос-Анджелесе.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.