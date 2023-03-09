Зеленскому второй год подряд отказали в видеообращении на "Оскаре"

Церемония состоится 12 марта в Лос-Анджелесе
Американская академия киноискусств второй год подряд отказалась предоставить президенту Украины Владимиру Зеленскому возможность выступить с видеообращением на церемонии вручения премии "Оскар", пишет Variety.
С соответствующим запросом обратился представитель американского агентства по работе с актерами WME Майк Симпсон. Запрос этот был отклонен.
Как уточняется в публикации, ситуация разворачивается на фоне "снижения поддержки американцами выделения помощи Украине".
В январе 2023 года Зеленский выступил с видеообращением на церемонии вручения премии "Золотой глобус".
95-я церемония вручения премии "Оскар" состоится 12 марта (в ночь на 13 марта по Москве) в театре "Долби" в Лос-Анджелесе.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"