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Россия ввела санкции против представителей Латвии, Литвы и Эстонии

19:33
  • четверг
  • 09 марта 2023

В список попали министры, депутаты, общественные деятели и журналисты

Министерство иностранных дел России в четверг вечером сообщило о принятом решении включить в российский санкционный список наиболее враждебно настроенных к стране министров, депутатов парламентов, общественных деятелей и журналистов из Латвии, Литвы и Эстонии.

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"Данный шаг предпринят в качестве ответной реакции на активное лоббирование государствами Прибалтики санкционных и иных мер против России, вмешательство в наши внутренние дела, разжигание русофобских настроений," - уточнили в ведомстве.

Всего в список внесены 144 человека. Они, объяснили в МИД, причастны к развернутой властями этих государств "варварской кампании по массовому сносу памятников советским воинам-освободителям, гонениям русскоязычного населения, переписыванию истории, героизации нацизма и проводимой преступной линии на эскалацию украинского конфликта и накачивание киевского режима вооружениями".

Россия с 24 февраля 2022 года ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса и освобожденных территорий от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это вторжением и актом агрессии и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение - в том числе наступательное.

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