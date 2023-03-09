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МЭР рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Грузию

20:02
  • четверг
  • 09 марта 2023

Для организованных туристов работает телефон ассоциации "Турпомощь".

Минэкономразвития России рекомендует российским гражданам воздерживаться от поездок в Грузию, сообщила пресс-служба ведомства.

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"Если вы уже находитесь в стране, рекомендуем избегать посещения людных мест, в частности исторических центров городов Батуми и Тбилиси", - уточняется в сообщении.

Как добавили в МЭР, для организованных туристов работает телефон ассоциации "Турпомощь". Путешествующие индивидуально могут обращаться в секцию интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии.

"Посольство Швейцарии представляет интересы Российской Федерации в Грузии", - объяснили в министерстве.

В Тбилиси 7 и 8 марта прошли многотысячные акции протеста после того, как парламент в первом чтении принял грузинскую версию законопроекта об иноагентах. После этого правящая партия решила отозвать законопроект из парламента.

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