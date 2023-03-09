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Всех задержанных в ходе протестов в Тбилиси освободили

20:13
  • четверг
  • 09 марта 2023

За дня были задержаны более 130 человек

Всех задержанных за административные правонарушения во время митингов в Тбилиси отпустили. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Грузии.

Часть задержанных предстала перед судом, остальные были отпущены в связи с истечением срока задержания, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Массовые митинги в Грузии начались из-за законопроекта об иностранных агентах. Парламент принял грузинскую версию документа. Полиция для разгона митингующих в Тбилиси применила слезоточивый газ и водометы. За дня протестов были задержаны более 130 человек.

В четверг, 9 марта, стало известно, что правящая партия "Грузинская мечта" отозвала законопроект.

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