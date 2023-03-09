Киевский сценарий: главное о происходящем в Грузии к этому часу

К зданию парламента в Тбилиси снова пришли тысячи людей

В центре Тбилиси - вновь многолюдно. Несмотря на то, что парламент страны дрогнул и отозвал законопроекты об иноагентах, протестующие опять вышли на улицы. Теперь требуют отпустить всех задержанных. За трое суток беспорядков их набралось более ста человек. В МВД отреагировали быстро и всех отпустили. Однако, очевидно, закон об иноагентах изначально, потом требования амнистии - это всего лишь поводы выйти на улицу. С первым минут протест стал антироссийским и проевропейским.

Мощная струя водомета сносит беззащитную женщину, которая тщетно пытается закрыться флагом Евросоюза. Этот кадр претендует на то, чтобы стать символом новой грузинской революции, если волнения, несмотря на удовлетворение первоначальных требований, продолжатся. Фотографию публикуют на первых страницах европейские передовицы. В Тбилиси сейчас - как в 2013-14 годах в Киеве. И даже со сцены сегодня звучат уже всем знакомые лозунги.

"Уж очень хочется создать еще одну горячую точку для того, чтобы у России возникла очередная головная боль", - отметил Владимир Жарихин , заместитель директора Института стран СНГ.

Вот она - борьба за демократию. У нее якобы мирное лицо. С флагами наперевес выходят в одиночку против шеренги силовиков. Беззащитные протестующие, которые могут противопоставить резиновым пулям фейерверки. И устраивают постоянные провокации, направленные на то, чтобы вынудить полицию действовать. И дальше беспорядки набирают силу, как снежный ком. Безостановочный бой барабанов и выстукивание ритма палками по мусорным контейнерам словно зомбируют толпу. Множество флагов Европейского союза и антироссийские лозунги. По картинке это должно выглядеть, как демократический протест против кровавого режима. И все уже видели в Киеве, что будет потом: вооруженные наемники-иностранцы за спинами ничего не подозревающих митингующих. Первые убитые. Сакральные жертвы. И утонувший в крови протест, чётко руководимый западными кукловодами.

"Как бы случайно в это время Саломея Зурабишвили - президент Грузии, который, кстати, не относится к правящей партии, находится с рабочим визитом в Вашингтоне. И оттуда заявляла, что поддерживает протестующих и будет накладывать вето, если этот закон поступит к ней на подпись", - добавил Жарихин.

Зурабишвили родилась во Франции. Училась там и в США. Работала в посольстве Франции в Соединенных Штатах. В миссиях НАТО и французском представительстве в Евросоюзе. Более прозападного президента у Грузии еще не было. Даже если вспоминать Саакашвили. Единственное, чего у Зурабишвили нет, - правящего большинства. Оно у партии "Грузинская мечта", которая тоже отнюдь не пророссийская. Однако в отношениях с Москвой занимает скорее прагматичную позицию: несмотря на разногласия, необходимо налаживать отношения. Законы об иноагентах депутаты, по сути, списали с аналогичного американского, принятого еще в 1938 году.

"Первопроходцами здесь стали США. И даже один из вариантов законопроекта, если мы правильно понимаем, очень сильно был похож на аналогичный закон США. Второй вариант был менее похож на закон США, был гораздо мягче по своей сути. Но, конечно, ни к тому, ни к другому мы не имеем никакого отношения", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Что позволено Вашингтону, не позволено больше никому. Политика двойных стандартов на страже американского могущества. Когда в США под атаками митингующих пал Капитолий - это был терроризм. Во всех других странах захват госучреждений, как сейчас парламента в Грузии, это борьба за демократию. В приверженцев такого государственного строя, особенно на границах России и внутри нашей страны, Штаты вкладывают немало.

Стало известно, что 135 миллионов долларов передадут Украине и Молдавии. Еще 18 миллионов - так называемым независимым СМИ в России. На наше законотворчество Вашингтон повлиять не в силах, и подобные организации признаны иноагентами. Более слабые с точки зрения политического устройства и экономики страны подвержены прямому влиянию из-за океана. Украина и теперь вот в очередной раз - Грузия.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр"

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