Польша устанавливает на границе с Белоруссией противотанковые ежи

Об этом сообщили в польском Минобороны

Министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что польские военные начали устанавливать противотанковые ежи на границе с Белоруссией.

"В феврале началось строительство охранных сооружений на границе с Калининградской областью. Сегодня военные приступили к установке укреплений на границе с Белоруссией", - написал министр в соцсетях.

Он добавил, что такова часть польской стратегии обороны и сдерживания.

Помимо ежей, Польша устанавливает бетонные "зубы дракона". Ранее Варшава заявила о завершении строительства заграждения на границе с Белоруссией.

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