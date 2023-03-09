ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Польша устанавливает на границе с Белоруссией противотанковые ежи

20:46
  • четверг
  • 09 марта 2023

Об этом сообщили в польском Минобороны

Министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что польские военные начали устанавливать противотанковые ежи на границе с Белоруссией.

В Польшу прибыла большая партия американской техники
В Белоруссии задержали диверсантов, пытавшихся подорвать российский самолет

"В феврале началось строительство охранных сооружений на границе с Калининградской областью. Сегодня военные приступили к установке укреплений на границе с Белоруссией", - написал министр в соцсетях.

Он добавил, что такова часть польской стратегии обороны и сдерживания.

Помимо ежей, Польша устанавливает бетонные "зубы дракона". Ранее Варшава заявила о завершении строительства заграждения на границе с Белоруссией.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Граница Польши и Белоруссии
Граница Польши и Белоруссии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.