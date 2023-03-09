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Путин обсудил с президентом Египта продуктовую сделку

21:39
  • четверг
  • 09 марта 2023

Договоренности должны выполняться комплексно

В четверг президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с коллегой из Египта Абдельфаттахом Сиси, сообщила пресс-служба Кремля.

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Там уточнили, что стороны отметили поступательное развитие традиционно дружественных и обоюдовыгодных связей в торгово-экономической и гуманитарной областях. Затрагивались вопросы поставок в республику российской сельскохозяйственной продукции, а также реализации крупных совместных проектов в сферах энергетики и промышленности.

"В контексте обеспечения глобальной продовольственной безопасности Владимир Путин изложил российские подходы к пакету стамбульских договорённостей о вывозе украинского зерна из черноморских портов и экспорте из России продовольствия и удобрений на мировые рынки, акцентировав необходимость их комплексного выполнения", - добавили в Кремле.

Кроме того, лидеры условились продолжить координацию усилий России и Египта по урегулированию кризисных ситуаций на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

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