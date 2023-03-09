Приднестровье: созданная СБУ террористическая сеть обезврежена

СБУ готовила теракт в Тирасполе

Прибывшие в качестве беженцев с Украины для совершения теракта в Приднестровье организовали террористическую сеть. Об этом сообщил глава республики Вадим Красносельский. По его словам, созданная СБУ сеть обезврежена.

"На сегодняшний день остается открытым один вопрос - это уровень принятия решения о совершении террористического акта в Приднестровье", - сказал Красносельский (цитата по ТАСС).

Он заверил, что власти будут выявлять всех, кто завербован и оказывал содействие планировавшей теракт группе. Вместе с тем, Красносельский призвал жителей Приднестровья не видеть врагов в украинских беженцах.

Кроме того, Приднестровье призовет всех членов Совета безопасности ООН разобраться в подготовке Украиной теракта в Тирасполе и обеспечить безопасность республики.

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