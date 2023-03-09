Видео допроса пассажира метро, толкнувшего подростка под поезд

Мужчина действовал осознанно, но раскаивается

Мужчина, который толкнул подростка под поезд в московском метро, не смог объяснить свои мотивы. Видео допроса задержанного показало столичное МВД.

"Сам не понимаю.... Конфликтной ситуации не было", - сказал он.

При этом мужчина признался, что действовал осознанно и понимал, что мальчик может погибнуть под колесами поезда. По его словам, он раскаивается в своем поступке.

Инцидент на станции "Киевская" произошел в четверг вечером. Мужчина 1961 года рождения толкнул подростка под колеса приближающегося поезда. Стоявшие рядом пассажиры тут же скрутили его. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

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