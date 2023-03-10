Публикации Запада о "Северных потоках" разгневали читателей

Они вызывают больше вопросов, чем ответов

Вы хотели интересное кино? Есть у нас такое! Месяц думала вся западная пресса, что бы написать про взрывы "Северных потоков". Американский журналист Сеймур Хёрш сказал то, о чем все догадывались. Теракт на "Северных потоках" организовали США. А дальше пошло как в сериале: фантастические детали, надёрганные из фильмов категории Б, крутые повороты сюжета. Из которых, конечно, не складывается достоверная картинка. Зато увлекательно.

"Я сказал, что "Северных потоков" не будет", - заявлял Байден.

У деда тёплая вода известно где не держится. А журналистам теперь расхлёбывай - как от старика беду отвести. Понятно же, что не зря хвалился. Посыпались версии. Застрельщиком нового сериала о взрывающихся трубопроводах стала "Нью-Йорк Таймс", выдав первой версию о неких украинских дайверах. Проснулась немецкая "Цайт", сообщившая об арендованной яхте. Пошло-поехало: "Таймс" пишет - Запад замалчивает детали, чтобы Украине не навредить.

"Диверсия была совершена не американцами, не русскими, не поляками, а частным предприятием из Украины. Им пообещали, что информация не будет обнародована, чтобы отвести любые вопросы о том, почему официальное расследование уничтожения трубопровода продвигается так медленно", - пишут СМИ.

Кто пообещал? Вы поверили? Вот и читатели авторитетной газеты не поверили: "То есть, страна, не имеющая военно-морского флота, посадила шесть человек на арендованную лодку и провела сложную операцию по установке взрывчатки к трубопроводу".

Версия об украинских дайверах-любителях, нырнувших со взрывчаткой на 100 метров прямо с арендованной яхты, всем хороша. Но есть вопрос: совладельцем "Северных потоков" являлась Германия, член НАТО. Значит удар был нанесен по инфраструктуре страны, входящей в Североатлантический альянс. И согласно Пятой статье устава НАТО все союзники должны сплотиться, чтобы нанести ответный удар по украинским диверсантам. Готовы? Да нет, конечно. Главный натовец говорит:

"Сейчас продолжаются национальные расследования, и я думаю, будет правильно дождаться их завершения, прежде чем говорить о том, кто за этим стоит".

И мы так думаем. Спешить некуда. Но уже заявили, на всякий случай, что Зеленский к действиям украинских ихтиандров не причастен. Западные СМИ готовятся, видимо, к долгой истории, где будут появляться всё новые детали, заговорят те, кто долго молчал, найдутся эксперты, которые объяснят, что дайверы-любители с яхт ныряют на 100 метров со взрывчаткой чуть не каждый день. Сути это не изменит. В сериале главное, чтобы было увлекательно, пусть никто не верит в эти истории. Главное, от прозы жизни людей отвлечь.

А кому нужны доказательства, когда всем, кроме западных СМИ, уже понятно, что всё в действительности не так, как на самом деле.

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