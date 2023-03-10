ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Начался процесс оправдания": эксперт о новых данных по "Северным потокам"

09:04
  • пятница
  • 10 марта 2023

Ситуацию прокомментировал Константин Симонов

Новую версию теракта на Северных потоках" Алексей Фролов обсудил в программе "События. 25-й час". Действительно ли "украинский след" абсурден с технической точки зрения? И кому выгоден такой сценарий? 

На эти и другие вопросы ответил глава Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

"Здесь для нас есть две новости: хорошая и плохая. Хорошая в том, что хотя бы нас не обвиняют. Я думаю, потому что в эту фантастическую версию поверить совсем невозможно. Но есть и плохая для нас новость. Мы сейчас видим начавшийся процесс оправдания этого теракта, этого взрыва", - заявил он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Северный поток - 2
Северный поток - 2
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.