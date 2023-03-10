"Начался процесс оправдания": эксперт о новых данных по "Северным потокам"

Ситуацию прокомментировал Константин Симонов

Новую версию теракта на Северных потоках" Алексей Фролов обсудил в программе "События. 25-й час". Действительно ли "украинский след" абсурден с технической точки зрения? И кому выгоден такой сценарий?

На эти и другие вопросы ответил глава Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

"Здесь для нас есть две новости: хорошая и плохая. Хорошая в том, что хотя бы нас не обвиняют. Я думаю, потому что в эту фантастическую версию поверить совсем невозможно. Но есть и плохая для нас новость. Мы сейчас видим начавшийся процесс оправдания этого теракта, этого взрыва", - заявил он.

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