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Минобороны показало работу российских зенитчиков в зоне СВО

08:55
  • пятница
  • 10 марта 2023

Используются комплексы "Тор-М2 У"

Надёжную защиту российских наземных подразделений от воздушных атак националистов обеспечивают расчёты комплексов "Тор-М2 У". Кадры работы наших зенитчиков в зоне проведения СВО опубликовало Минобороны.
Минобороны показало ювелирную работу артиллеристов

На расстоянии более 30 километров они отслеживают все типы целей. С помощью ЗРК российские бойцы могут ликвидировать до четырех объектов неонацистов одновременно - или наоборот, выпустить четыре снаряда в одну цель.

Уничтожив объекты противника, расчёт оперативно меняет позицию, чтобы не попасть под ответный огонь украинских радикалов. При этом ЗРК могут вести огонь и во время движения, например, во время сопровождения наших автоколонн.

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