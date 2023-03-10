Представлены новые герои спецоперации

Они проявили мужество

Новые данные о доблести и героизме наших военнослужащих, защищающих мирных жителей Донбасса.

Сержант Мухтар Алавдинов в составе группы пришёл на помощь одному из российских подразделений, которое оказалось в окружении ВСУ. Мухтар, грамотно используя рельеф местности, организовал оперативное подавление огневых позиций неонацистов. Противник понёс серьёзные потери и отступил.

Фельдшер роты прапорщик Магомед Баширов, продвигаясь по лесополосе в составе группы, обнаружил украинских диверсантов, которые готовились к совершению провокации в тылу наших войск. Российские военные приняли решение атаковать противника, в ходе боя несколько наших военнослужащих получили ранения - Магомед вынес пострадавших сослуживцев из-под огня и спас их жизни, оказав неотложную медпомощь.

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