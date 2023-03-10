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Си Цзиньпина переизбрали на должность председателя КНР

08:59
  • пятница
  • 10 марта 2023

На третий срок

Си Цзиньпин стал первым в истории председателем КНР, избранным на третий срок. Его кандидатуру единогласно поддержало Всекитайское собрание народных представителей, сообщает "ТВ Центр".
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Си Цзиньпин, которому в этом году исполнится 70 лет, вновь возглавит и Центральный военный совет республики. А на посту главы парламента официально утвержден Чжао Лэцзи, который ранее возглавлял комиссию Коммунистической партии по борьбе с коррупцией и проверке дисциплины.

Также собрание народных представителей сегодня одобрило постановления, которые были приняты на съезде компартии в октябре.

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