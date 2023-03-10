Семь человек погибли в результате стрельбы в Гамбурге

Множество человек получили ранения

Семь человек погибли и 24 получили ранения в результате стрельбы в Гамбурге. Состояние семерых пострадавших оценивается как тяжелое.

В четверг вечером неизвестный открыл огонь в центре, где собирались члены религиозной организации "Свидетели Иеговы", которая в России признана экстремистской и запрещена.

Некоторые немецкие СМИ со ссылкой на правоохранительные органы сообщают, что стрелявший действовал в одиночку, а когда полицейские вошли в здание, покончил с собой. О личности преступника и его мотивах пока ничего не сообщается.

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