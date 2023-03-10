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Москва указала на отношение Запада к резолюции России по "Северным потокам"

08:17
  • пятница
  • 10 марта 2023

Документ призывает генсека ООН создать комиссию для расследования диверсии

Ряд западных государств не хочет работать с российской резолюцией по теракту на газопроводах системы "Северный поток". Об этом в пятницу, 10 марта, рассказал первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

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Ранее Россия вынесла на обсуждение Совета Безопасности ООН тему диверсии на "Северных потоках". Российский постпред Василий Небензя подчеркнул, что Москва рассматривает взрывы на "Северных потоках" как акт международного терроризма и призывает к проведению независимого расследования под эгидой ООН.

Полянский напомнил о проекте документа, внесенного российской делегацией на рассмотрение Совета Безопасности ООН. Однако "ряд стран, а именно западных стран, не хотят принимать участие в этой работе", сообщает РБК.

Хотя вести эту работу они вынуждены, все сводится к тому, что "они присылают экспертов, но эти эксперты лишь говорят "мы не видим какой-то потребности в подобном расследовании", рассказал дипломат.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что необходимо провести честное и беспристрастное расследование диверсии на газопроводах системы "Северный поток".

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