Москва указала на отношение Запада к резолюции России по "Северным потокам"

Документ призывает генсека ООН создать комиссию для расследования диверсии

Ряд западных государств не хочет работать с российской резолюцией по теракту на газопроводах системы "Северный поток". Об этом в пятницу, 10 марта, рассказал первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Ранее Россия вынесла на обсуждение Совета Безопасности ООН тему диверсии на "Северных потоках". Российский постпред Василий Небензя подчеркнул, что Москва рассматривает взрывы на "Северных потоках" как акт международного терроризма и призывает к проведению независимого расследования под эгидой ООН.

Полянский напомнил о проекте документа, внесенного российской делегацией на рассмотрение Совета Безопасности ООН. Однако "ряд стран, а именно западных стран, не хотят принимать участие в этой работе", сообщает РБК.

Хотя вести эту работу они вынуждены, все сводится к тому, что "они присылают экспертов, но эти эксперты лишь говорят "мы не видим какой-то потребности в подобном расследовании", рассказал дипломат.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что необходимо провести честное и беспристрастное расследование диверсии на газопроводах системы "Северный поток".

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