Венгрия допустила пересмотр отношений с Россией

Будапешт ссылается на изменение геополитических реалий

Необходимо обдумать будущее взаимоотношений с Россией с учетом меняющихся геополитических условий. Такое заявление сделал венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

Политик заявил, что восстановление взаимоотношений между Европой и Россией после окончания конфликта на Украине "далеко от реальности", хотя и является "естественным" и "понятным" требованием.

По этой причине "внешней и экономической политике Венгрии необходимо много думать о том, какую систему отношений мы можем установить и поддерживать с Россией в ближайшие 10–15 лет", отметил Орбан.

Глава кабмина Венгрии признал, что по ряду причин, в основном, энергетического характера, в интересах Будапешта сохранить как можно больше отношений с Москвой. Однако удастся ли это сделать, "на сегодня никто не может дать ответа", цитирует Орбана РИА Новости.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт намерен добиваться немедленного прекращения огня на Украине и начала мирных переговоров. Политик подчеркнул, что сейчас нет "более важной задачи, чем урегулирование ситуации", в этом поможет перемирие.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"