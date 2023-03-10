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FT: США призвали трейдеров без опаски торговать российской нефтью

08:59
  • пятница
  • 10 марта 2023

Запад ввел санкции против российской нефтеторговли

Власти США в частном порядке призвали крупнейших сырьевых трейдеров не бояться заключать сделки о поставках нефти из России, которая торгуется в рамках установленного странами Запада ценового потолка. Об этом рассказали информированные источники газеты The Financial Times.
В Кремле отметили неоднозначность потолка цен на российскую нефть

Как пишет издание, представители американского Минфина США провели встречи с представителями трейдерских компаний Trafigura и Gunvor. Хотя Соединенные Штаты не препятствовали торговле российской нефтью в соответствии с ценовым потолком, крупнейшие нефтетрейдеры боялись связываться с ней, утверждает FT.

Как заявил изданию один из участников встречи, США "активно призывали" возобновить торговлю российской нефтью. Это объясняют тем, что Вашингтон пытается снизить доходы Москвы от продажи сырья, но при этом хочет сохранить поставки нефти из России, опасаясь последствий прекращения поставок от одного из крупнейших экспортеров.

Ранее в Кремле напомнили, что в России приняли собственные меры в топливно-энергетическом комплексе с учетом действий других государств — "работаем так, чтобы эта система не наносила ущерб нашим собственным интересам".

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