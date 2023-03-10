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Президент Сербии отказался "поклясться" не вводить санкции против России

09:19
  • пятница
  • 10 марта 2023

Пока Белград воздерживается от рестрикций

Официальный Белград не может давать клятв, что не присоединится к антироссийским санкциям. Такое заявление сделал в четверг, 9 марта, сербский президент Александр Вучич.
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Политик заявил, что в вопросе рестрикций в отношении России не может "поклясться, потому что это было бы безответственно".

При этом Вучич отметил, что "твердость нашей позиции такова, что до сих пор нам этого не пришлось делать". Сербия сразу определилась на национальном Совете безопасности с позицией по отношению к конфликту на Украине, "мы следили за каждым словом и определили политику Сербии, за что иногда платим цену", заявил президент телеканалу Happy.

Ранее Александр Вучич подчеркнул, что Белград не станет присоединяться к антироссийским санкциям, хотя поддерживает территориальную целостность Украины. При этом политик рассказал, что в разговорах с ним лидеры ряда западных стран признавали, комментируя боевые действия на Украине, что "мы часть этого, даже если открыто говорим, что нет".

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